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ISW: украинские силы контратаковали к северу от Харькова

Происшествия 07:18   10.06.2024
Оксана Горун
ISW: украинские силы контратаковали к северу от Харькова Фото: Генштаб ВСУ

Институт изучения войны (ISW) сообщил о боях на направлениях Липцев, Волчанска и Купянска за прошедшие выходные.

«Сообщается, что 9 июня украинские силы контратаковали к северу и северо-востоку от Харькова на фоне продолжающихся российских наступательных операций в этом районе», — проинформировали аналитики ISW.

Они отметили, что российские так называемые «военкоры» сообщали о безуспешных контратаках ВСУ в районе Глубокого, а также — о подготовке контратаки Сил обороны в Волчанске. В то же время официальные источники не склонные считать действия ВСУ на севере от Харькова безуспешными.

«Президент Украины Владимир Зеленский заявил 8 июня, что российским силам «не удалось» успешно провести наступательные операции на севере Харьковской области и что украинские силы продолжают укреплять свои позиции в этом районе. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил 9 июня, что российские войска за последние дни не добились значительного прогресса на севере Харьковской области», — отметили в Институте изучения войны.

Также российские «военкоры» заявляли о целой серии «успехов» на Купянском направлении. Однако из всего ими написанного ISW подтвердил только вероятный захват села Ивановка, о котором уже сообщала команда DeepState.

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«Геолоцированные кадры, опубликованные 9 июня, показывают, что российские войска недавно продвинулись к северу от Ивановки и российские войска, вероятно, получили контроль в течение прошлой недели», — отметили в Институте изучения войны.

Что касается прочих заявлений «военкоров» — о якобы продвижениях в районе еще четырех населенных пунктов, то  ISW не увидел подтверждения этим утверждениям.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 07:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил о боях на направлениях Липцев, Волчанска и Купянска за прошедшие выходные".