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ISW: українські сили контратакували на північ від Харкова

Події 07:18   10.06.2024
Оксана Горун
ISW: українські сили контратакували на північ від Харкова Фото: Генштаб ЗСУ

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про бої на напрямках Липців, Вовчанська та Куп’янська за минулі вихідні.

“Повідомляється, що 9 червня українські сили контратакували на північ і північний схід від Харкова на тлі російських наступальних операцій, що продовжуються, в цьому районі”, – поінформували аналітики ISW.

Вони зазначили, що російські так звані “військкори” повідомляли про безрезультатні контратаки ЗСУ в районі Глибокого, а також – про підготовку контратаки Сил оборони у Вовчанську. Водночас офіційні джерела не схильні вважати дії ЗСУ на півночі від Харкова безрезультатними.

“Президент України Володимир Зеленський заявив 8 червня, що російським силам “не вдалося” успішно провести наступальні операції на півночі Харківської області та що українські сили продовжують зміцнювати свої позиції в цьому районі. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван зазначив 9 червня, що російські війська за останні дні не досягли значного прогресу на півночі Харківської області”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Також російські “військкори” заявляли про цілу серію “успіхів” на Куп’янському напрямку. Однак з усього ними написаного ISW підтвердив лише ймовірне захоплення села Іванівка, про яке вже повідомляла команда DeepState.

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“Геолоковані кадри, що опубліковані 9 червня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Іванівки та російські війська, ймовірно, отримали контроль протягом минулого тижня”, – зазначили в Інституті вивчення війни.

Що стосується інших заяв “військкорів” – про нібито просування в районі ще чотирьох населених пунктів, то ISW не побачив підтвердження цим твердженням.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 07:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомив про бої на напрямках Липців, Вовчанська та Куп’янська за минулі вихідні".