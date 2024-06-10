Пограничники показали, как сжигают вражескую технику в Волчанске (видео)
Сегодня, 10 июня, ночью пограничники ударными БпЛА уничтожили две единицы бронированной техники РФ в городе Волчанск на Харьковщине.
«Враг не оставляет попыток завести больше бронированной техники и огневых средств для продолжения продвижения в Харьковской области. Правда, почти каждая такая попытка и днем и ночью подвергается эффективному противодействию», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, волчанск, гпсу, пограничники, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 14:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 10 июня, ночью пограничники ударными БпЛА уничтожили две единицы бронированной техники РФ в городе Волчанск на Харьковщине.".