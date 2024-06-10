Live
  • Пн 10.06.2024
  • Харьков  +31°С
  • USD 40.25
  • EUR 43.87

Пограничники показали, как сжигают вражескую технику в Волчанске (видео)

Общество 14:53   10.06.2024
Виктория Яковенко
Пограничники показали, как сжигают вражескую технику в Волчанске (видео)

Сегодня, 10 июня, ночью пограничники ударными БпЛА уничтожили две единицы бронированной техники РФ в городе Волчанск на Харьковщине.

«Враг не оставляет попыток завести больше бронированной техники и огневых средств для продолжения продвижения в Харьковской области. Правда, почти каждая такая попытка и днем ​​и ночью подвергается эффективному противодействию», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.

Читайте также: Дроны ГПСУ полетали над позициями РФ в районе Волчанска: что поразили (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Почему С-300 и КАБы стали реже долетать по Харькову — комментарий прокуратуры
Почему С-300 и КАБы стали реже долетать по Харькову — комментарий прокуратуры
10.06.2024, 08:58
С какой целью РФ разместила на границе с Харьковщиною «кадыровцев» — ответ ВСУ
С какой целью РФ разместила на границе с Харьковщиною «кадыровцев» — ответ ВСУ
10.06.2024, 12:50
Главные новости Харькова 10 июня: обстрелы, Зеленский о ситуации на фронте
Главные новости Харькова 10 июня: обстрелы, Зеленский о ситуации на фронте
10.06.2024, 15:29
РФ сохраняет возможности перейти границу Харьковщины еще в 1 локации — Ахиллес
РФ сохраняет возможности перейти границу Харьковщины еще в 1 локации — Ахиллес
10.06.2024, 10:59
Пограничники показали, как сжигают вражескую технику в Волчанске (видео)
Пограничники показали, как сжигают вражескую технику в Волчанске (видео)
10.06.2024, 14:53
Ослабла и испугалась: 70-летняя харьковчанка потерялась в Карпатах
Ослабла и испугалась: 70-летняя харьковчанка потерялась в Карпатах
10.06.2024, 15:26

Новости по теме:

16:11
Дрон РФ атаковал автомобиль в Казачьей Лопани: пострадали две женщины
12:17
Около 10 «Шахедов» атаковали Харьковщину, под ударом – очередная база отдыха
23:04
Из-за БпЛА РФ военные врачи в Волчанске выходили на улицу только ночью (видео)
21:43
Главные новости Харькова 1.06: удары по Балаклее и пригороду, пострадали дети
18:57
Угробить дорогущую систему. Почему власти не размешают ЗРК Patriot в Харькове

Вы читали новость: «Пограничники показали, как сжигают вражескую технику в Волчанске (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 14:53;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 10 июня, ночью пограничники ударными БпЛА уничтожили две единицы бронированной техники РФ в городе Волчанск на Харьковщине.".