Пограничники показали, как сжигают вражескую технику в Волчанске (видео)

Сегодня, 10 июня, ночью пограничники ударными БпЛА уничтожили две единицы бронированной техники РФ в городе Волчанск на Харьковщине.

«Враг не оставляет попыток завести больше бронированной техники и огневых средств для продолжения продвижения в Харьковской области. Правда, почти каждая такая попытка и днем ​​и ночью подвергается эффективному противодействию», — отметили в Государственной пограничной службе Украины.