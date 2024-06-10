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Прикордонники показали, як спалюють ворожу техніку у Вовчанську (відео)

Суспільство 14:53   10.06.2024
Вікторія Яковенко
Прикордонники показали, як спалюють ворожу техніку у Вовчанську (відео)

Сьогодні, 10 червня, вночі прикордонники ударними БпЛА знищили дві одиниці броньованої техніки РФ у місті Вовчанськ на Харківщині.

«Ворог не полишає спроб завести більше броньованої техніки та вогневих засобів для продовження просування на Харківщині. Щоправда, майже кожна така спроба і вдень і вночі наражається на ефективну протидію», – зазначили у Державній прикордонній службі України.

Читайте також: Дрони ДПСУ «політали» над позиціями РФ в районі Вовчанська: що вразили (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 14:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 10 червня, вночі прикордонники ударними БпЛА знищили дві одиниці броньованої техніки РФ у місті Вовчанськ на Харківщині.".