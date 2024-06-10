Прикордонники показали, як спалюють ворожу техніку у Вовчанську (відео)
Сьогодні, 10 червня, вночі прикордонники ударними БпЛА знищили дві одиниці броньованої техніки РФ у місті Вовчанськ на Харківщині.
«Ворог не полишає спроб завести більше броньованої техніки та вогневих засобів для продовження просування на Харківщині. Щоправда, майже кожна така спроба і вдень і вночі наражається на ефективну протидію», – зазначили у Державній прикордонній службі України.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, вовчанськ, гпсу, пограничники, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 14:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 10 червня, вночі прикордонники ударними БпЛА знищили дві одиниці броньованої техніки РФ у місті Вовчанськ на Харківщині.".