Прикордонники показали, як спалюють ворожу техніку у Вовчанську (відео)

Сьогодні, 10 червня, вночі прикордонники ударними БпЛА знищили дві одиниці броньованої техніки РФ у місті Вовчанськ на Харківщині.

«Ворог не полишає спроб завести більше броньованої техніки та вогневих засобів для продовження просування на Харківщині. Щоправда, майже кожна така спроба і вдень і вночі наражається на ефективну протидію», – зазначили у Державній прикордонній службі України.