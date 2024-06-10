Роту разбили: оккупант шел из Волчанска, пока не встретил бойцов ГПСУ (видео)

На севере Харьковщины пограничники взяли в плен оккупанта. Мужчина шел из Волчанска, где украинские защитники разбили его подразделение.

Как сообщают в Государственной пограничной службе Украины, рота противника планировала закрепиться у реки Волчья, однако преодолеть им удалось лишь 50 метров пути. Боевая группа Чопского пограничного отряда, которая называет себя «Frozen group», разбила подразделение.

Пленный оккупант из Подмосковья рассказал, что его рота попала под жесткий обстрел украинской артиллерии, а его самого посекло. Никто из побратимов к нему не подошел, мужчина какое-то время пролежал, а потом встал и шел, пока не встретил пограничников. Также мужчина признался, что подписал контракт, чтобы подзаработать. Ему обещали 190 тысяч рублей в месяц, но денег он так и не получил.

«- Как тебя взяли в плен? — Блестяще!» — цитируют оккупанта в ГПСУ.