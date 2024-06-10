Роту разбили: оккупант шел из Волчанска, пока не встретил бойцов ГПСУ (видео)
На севере Харьковщины пограничники взяли в плен оккупанта. Мужчина шел из Волчанска, где украинские защитники разбили его подразделение.
Как сообщают в Государственной пограничной службе Украины, рота противника планировала закрепиться у реки Волчья, однако преодолеть им удалось лишь 50 метров пути. Боевая группа Чопского пограничного отряда, которая называет себя «Frozen group», разбила подразделение.
Пленный оккупант из Подмосковья рассказал, что его рота попала под жесткий обстрел украинской артиллерии, а его самого посекло. Никто из побратимов к нему не подошел, мужчина какое-то время пролежал, а потом встал и шел, пока не встретил пограничников. Также мужчина признался, что подписал контракт, чтобы подзаработать. Ему обещали 190 тысяч рублей в месяц, но денег он так и не получил.
«- Как тебя взяли в плен? — Блестяще!» — цитируют оккупанта в ГПСУ.
Читайте также: Войска РФ атаковали вблизи Волчанска и Глубокого и били из авиации — Генштаб
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: волчанск, гпсу, оккупант, пограничники, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Роту разбили: оккупант шел из Волчанска, пока не встретил бойцов ГПСУ (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 21:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На севере Харьковщины пограничники взяли в плен оккупанта. Мужчина шел из Волчанска, где украинские защитники разбили его подразделение.".