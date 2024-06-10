Роту розбили: окупант ішов із Вовчанська, поки не зустрів бійців ДПСУ (відео)
На півночі Харківщини прикордонники взяли в полон окупанта. Чоловік йшов із Вовчанська, де українські захисники розбили його підрозділ.
Як повідомляють у Державній прикордонній службі України, рота супротивника планувала закріпитися біля річки Вовча, проте подолати їм вдалося лише 50 метрів шляху. Бойова група Чопського прикордонного загону, яка називає себе “Frozen group”, розбила підрозділ.
Полонений окупант із Підмосков’я розповів, що його рота потрапила під жорсткий обстріл української артилерії, а його самого посікло. Ніхто з побратимів до нього не підійшов, чоловік якийсь час пролежав, а потім підвівся та йшов, доки не зустрів прикордонників. Також чоловік зізнався, що підписав контракт, щоб заробити. Йому обіцяли 190 тисяч рублів на місяць, але грошей він так і не отримав.
“- Як тебе взяли у полон? – Блискуче!” – цитують окупанта у ДПСУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 21:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На півночі Харківщини прикордонники взяли в полон окупанта. Чоловік йшов із Вовчанська, де українські захисники розбили його підрозділ".