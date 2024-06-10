Live
  • Пн 10.06.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 40.25
  • EUR 43.87

Роту розбили: окупант ішов із Вовчанська, поки не зустрів бійців ДПСУ (відео)

Події 21:30   10.06.2024
Олена Нагорна
Роту розбили: окупант ішов із Вовчанська, поки не зустрів бійців ДПСУ (відео)

На півночі Харківщини прикордонники взяли в полон окупанта. Чоловік йшов із Вовчанська, де українські захисники розбили його підрозділ.

Як повідомляють у Державній прикордонній службі України, рота супротивника планувала закріпитися біля річки Вовча, проте подолати їм вдалося лише 50 метрів шляху. Бойова група Чопського прикордонного загону, яка називає себе “Frozen group”, розбила підрозділ.

Полонений окупант із Підмосков’я розповів, що його рота потрапила під жорсткий обстріл української артилерії, а його самого посікло. Ніхто з побратимів до нього не підійшов, чоловік якийсь час пролежав, а потім підвівся та йшов, доки не зустрів прикордонників. Також чоловік зізнався, що підписав контракт, щоб заробити. Йому обіцяли 190 тисяч рублів на місяць, але грошей він так і не отримав.

“- Як тебе взяли у полон? – Блискуче!” – цитують окупанта у ДПСУ.

Читайте також: Війська РФ атакували поблизу Вовчанська і Глибокого й били з авіації – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
Популярно
У Харкові потонула 8-річна дитина
У Харкові потонула 8-річна дитина
10.06.2024, 22:38
США та Британія вражені «жадобою владою» помічника Зеленського Єрмака – Times
США та Британія вражені «жадобою владою» помічника Зеленського Єрмака – Times
09.06.2024, 13:17
Акція “Tesla за донат”: переможцю вручено ключі від електрокару
Акція “Tesla за донат”: переможцю вручено ключі від електрокару
10.06.2024, 16:49
Чотири «прильоти» УМПБ нарахували в Харкові: подробиці від прокуратури (фото)
Чотири «прильоти» УМПБ нарахували в Харкові: подробиці від прокуратури (фото)
10.06.2024, 22:13
Роту розбили: окупант ішов із Вовчанська, поки не зустрів бійців ДПСУ (відео)
Роту розбили: окупант ішов із Вовчанська, поки не зустрів бійців ДПСУ (відео)
10.06.2024, 21:30
Спека до +33, вдень може задощити: погода в Харкові та області на 11 червня
Спека до +33, вдень може задощити: погода в Харкові та області на 11 червня
10.06.2024, 21:53

Новини за темою:

20:45
Війська РФ атакували поблизу Вовчанська і Глибокого й били з авіації – Генштаб
19:30
Евакуйовував тварин із Вовчанська: через обстріл постраждав волонтер
15:57
Удари КАБ, штурм в районі Вовчанська, атаки на Куп’янщині: Генштаб на 15:00
14:53
Прикордонники показали, як спалюють ворожу техніку у Вовчанську (відео)
07:18
ISW: українські сили контратакували на північ від Харкова

Ви читали новину: «Роту розбили: окупант ішов із Вовчанська, поки не зустрів бійців ДПСУ (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 21:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На півночі Харківщини прикордонники взяли в полон окупанта. Чоловік йшов із Вовчанська, де українські захисники розбили його підрозділ".