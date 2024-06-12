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Мины и бактерии. Почему опасно отдыхать на озерах и реках Харьковщины

Общество 22:45   12.06.2024
Оксана Якушко
Мины и бактерии. Почему опасно отдыхать на озерах и реках Харьковщины Фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области

Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области объяснило, в чем угроза для отдыха на реках и озерах региона.

На очередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской области (протокол №4 от 24 мая 2024 г.) военные администрации населенных пунктов рассмотрели вопрос о запрете купаться и отдыхать на водных объектах Харьковской области в течение лета.

Причина запрета – возможное наличие в реках, прудах и озерах Харьковщины мин и снарядов.

Из-за запрета купаться в реках и озерах водолазы ГСЧС не проверяли их дно. Также санврачи не проводили лабораторные исследования воды открытых водоемов и песка пляжей.

«Поэтому никто не может гарантировать отдыхающим безопасность такого отдыха не только для здоровья, но и для жизни. Кроме смертельного риска от взрывоопасных предметов, купание в открытых водоемах несет угрозу заражения рядом инфекционных болезней», — подчеркнули в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 22:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области объяснило, в чем угроза для отдыха на реках и озерах региона.".