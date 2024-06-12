Мины и бактерии. Почему опасно отдыхать на озерах и реках Харьковщины
Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области объяснило, в чем угроза для отдыха на реках и озерах региона.
На очередном заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской области (протокол №4 от 24 мая 2024 г.) военные администрации населенных пунктов рассмотрели вопрос о запрете купаться и отдыхать на водных объектах Харьковской области в течение лета.
Причина запрета – возможное наличие в реках, прудах и озерах Харьковщины мин и снарядов.
Из-за запрета купаться в реках и озерах водолазы ГСЧС не проверяли их дно. Также санврачи не проводили лабораторные исследования воды открытых водоемов и песка пляжей.
«Поэтому никто не может гарантировать отдыхающим безопасность такого отдыха не только для здоровья, но и для жизни. Кроме смертельного риска от взрывоопасных предметов, купание в открытых водоемах несет угрозу заражения рядом инфекционных болезней», — подчеркнули в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: водоем, госпотребслужба, инфекция, мина, озеро, река, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 22:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области объяснило, в чем угроза для отдыха на реках и озерах региона.".