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Міни і бактерії. Чому небезпечно відпочивати на озерах і річках Харківщини

Суспільство 22:45   12.06.2024
Оксана Якушко
Міни і бактерії. Чому небезпечно відпочивати на озерах і річках Харківщини

Головне управління Держпродспоживслужби у Харківській області пояснило , у чому загроза для відпочинку на річках та озерах регіону.

На черговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області (протокол №4 від 24 травня 2024) військові адміністрації населених пунктів розглянули питання щодо заборони купатися та відпочивати на водних об’єктах Харківської області впродовж літа.

Причина заборони – можлива наявність в річках, ставках і озерах Харківщини мін і снарядів.

Через заборону використання водних об’єктів для купання та масового відпочинку населення водолази ДСНС не перевіряли дно водойм. Також не проводили лабораторні дослідження води відкритих водойм і піску пляжів.

«Тож ніхто не може гарантувати відпочивальникам безпеку такого відпочинку не тільки для здоров’я, але й для життя. Окрім смертельного ризику від вибухонебезпечних предметів, купання у відкритих водоймах несе загрозу зараження на низку інфекційних хвороб», – підкреслили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 22:45;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головне управління Держпродспоживслужби у Харківській області пояснило , у чому загроза для відпочинку на річках та озерах регіону.".