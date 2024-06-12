Live
  • Ср 12.06.2024
  • Харьков  +29°С
  • USD 40.52
  • EUR 43.46

Последствия ударов по Казачьей Лопани: Задоренко показал фото

Происшествия 09:27   12.06.2024
Оксана Горун
Последствия ударов по Казачьей Лопани: Задоренко показал фото

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко опубликовал фото с мест ночных «прилетов» по Казачьей Лопани на Харьковщине.

«12 июня около 01:00 российские оккупанты нанесли восемь ударов по Казачьей Лопани. В результате вражеских обстрелов произошел пожар жилого дома площадью в 90 м. кв. Разную степень разрушений понесли более трех частных домовладений. К счастью, пострадавших нет. Профильные службы работают на месте», — написал Задоренко в telegram утром 12 июня.

обстрел Казачьей Лопани 12 июня 2024 2

Ранее об обстреле приграничного населенного пункта информировал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области.

обстрел Казачьей Лопани 12 июня 2024 3

Читайте также: ISW: ВСУ отбили утраченные позиции на севере от Харькова

обстрел Казачьей Лопани 12 июня 2024 4

обстрел Казачьей Лопани 12 июня 2024 5

обстрел Казачьей Лопани 12 июня 2024 6

Автор: Оксана Горун
Популярно
Охранница из Харькова сама предложила россиянам помочь корректировать удары
Охранница из Харькова сама предложила россиянам помочь корректировать удары
12.06.2024, 10:00
Главные новости Харькова 12 июня: поймали наводчицу, ВСУ отбили позиции
Главные новости Харькова 12 июня: поймали наводчицу, ВСУ отбили позиции
12.06.2024, 10:06
Последствия ударов по Казачьей Лопани: Задоренко показал фото
Последствия ударов по Казачьей Лопани: Задоренко показал фото
12.06.2024, 09:27
«Харьков нуждается в нашей помощи» — глава Еврокомиссии о бомбардировке города
«Харьков нуждается в нашей помощи» — глава Еврокомиссии о бомбардировке города
11.06.2024, 13:11
ISW: ВСУ отбили утраченные позиции на севере от Харькова
ISW: ВСУ отбили утраченные позиции на севере от Харькова
12.06.2024, 07:31
Есть шансы, что сможем выбить врага с ключевых позиций на Харьковщине- Ахиллес
Есть шансы, что сможем выбить врага с ключевых позиций на Харьковщине- Ахиллес
12.06.2024, 10:23

Новости по теме:

10:06
Сгорели три частных дома: ночью россияне ударили по Казачьей Лопани
16:29
Армия РФ ударила КАБом по Русской Лозовой на Харьковщине
14:47
Удар КАБ по Дергачам: возросло количество пострадавших (обновлено)
09:55
Под Харьковом будут взрывы: работают саперы
15:36
Почти час РФ атаковала Дергачи дронами: Задоренко сообщил, куда «прилетело»

Вы читали новость: «Последствия ударов по Казачьей Лопани: Задоренко показал фото»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 09:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко опубликовал фото с мест ночных «прилетов» по Казачьей Лопани на Харьковщине".