Последствия ударов по Казачьей Лопани: Задоренко показал фото

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко опубликовал фото с мест ночных «прилетов» по Казачьей Лопани на Харьковщине.

«12 июня около 01:00 российские оккупанты нанесли восемь ударов по Казачьей Лопани. В результате вражеских обстрелов произошел пожар жилого дома площадью в 90 м. кв. Разную степень разрушений понесли более трех частных домовладений. К счастью, пострадавших нет. Профильные службы работают на месте», — написал Задоренко в telegram утром 12 июня.

Ранее об обстреле приграничного населенного пункта информировал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области.