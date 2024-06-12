Последствия ударов по Казачьей Лопани: Задоренко показал фото
Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко опубликовал фото с мест ночных «прилетов» по Казачьей Лопани на Харьковщине.
«12 июня около 01:00 российские оккупанты нанесли восемь ударов по Казачьей Лопани. В результате вражеских обстрелов произошел пожар жилого дома площадью в 90 м. кв. Разную степень разрушений понесли более трех частных домовладений. К счастью, пострадавших нет. Профильные службы работают на месте», — написал Задоренко в telegram утром 12 июня.
Ранее об обстреле приграничного населенного пункта информировал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: задоренко, Казачья Лопань, новости Харькова, обстрел;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 09:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко опубликовал фото с мест ночных «прилетов» по Казачьей Лопани на Харьковщине".