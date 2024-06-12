Наслідки ударів по Козачій Лопані: Задоренко показав фото
Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко опублікував фото з місць нічних “прильотів” по Козачій Лопані на Харківщині.
“12 червня близько 01:00 російські окупанти завдали 8 ударів по Козачій Лопані. Внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа житлового будинку площею у 90 м кв. Різного ступеня руйнацій зазнали більш як три приватних домоволодіння. На щастя, постраждалих немає. Профільні служби працюють на місці“, – написав Задоренко в телеграмі вранці 12 червня.
Раніше про обстріл прикордонного населеного пункту повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 09:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко опублікував фото з місць нічних “прильотів” по Козачій Лопані на Харківщині".