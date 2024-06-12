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Наслідки ударів по Козачій Лопані: Задоренко показав фото

Події 09:27   12.06.2024
Оксана Горун
Наслідки ударів по Козачій Лопані: Задоренко показав фото

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко опублікував фото з місць нічних “прильотів” по Козачій Лопані на Харківщині.

12 червня близько 01:00 російські окупанти завдали 8 ударів по Козачій Лопані. Внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа житлового будинку площею у 90 м кв. Різного ступеня руйнацій зазнали більш як три приватних домоволодіння. На щастя, постраждалих немає. Профільні служби працюють на місці“, – написав Задоренко в телеграмі вранці 12 червня.

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Раніше про обстріл прикордонного населеного пункту повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 09:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко опублікував фото з місць нічних “прильотів” по Козачій Лопані на Харківщині".