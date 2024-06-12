Наслідки ударів по Козачій Лопані: Задоренко показав фото

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко опублікував фото з місць нічних “прильотів” по Козачій Лопані на Харківщині.

“12 червня близько 01:00 російські окупанти завдали 8 ударів по Козачій Лопані. Внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа житлового будинку площею у 90 м кв. Різного ступеня руйнацій зазнали більш як три приватних домоволодіння. На щастя, постраждалих немає. Профільні служби працюють на місці“, – написав Задоренко в телеграмі вранці 12 червня.

Раніше про обстріл прикордонного населеного пункту повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області.