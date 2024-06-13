«Belgorod never sleeps» — «Ахиллес» показал ночную охоту на территории РФ
Батальон ударных беспилотников 92-й ОШБр «Ахиллес» продемонстрировал поражение шести единиц техники оккупантов.
«Belgorod never sleeps – потому что работает «Ахиллес», — подписал видео командир батальона Юрий Федоренко.
Он отметил, что противник часто перемещает технику ночью, однако ударные беспилотники «Ахиллеса» «видят» в темноте.
Федоренко сообщил об уничтожении следующей техники РФ:
▪️Пушка Д-30 (1 ед.) – поражена;
▪️ЛАТ (1 ед.) – поражена;
▪️Техника (1 ед.) – поражена;
▪️Багги (1 ед.) – поражено;
▪️ГАЗ (1 ед.) – поражен;
▪️Состав МТ3 (1 ед.) – поражен.
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 10:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Батальон ударных беспилотников 92-й ОШБр «Ахиллес» продемонстрировал поражение шести единиц техники оккупантов".