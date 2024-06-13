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“Belgorod never sleeps” – “Ахіллес” показав нічне полювання на території РФ

Події 10:08   13.06.2024
Оксана Горун
“Belgorod never sleeps” – “Ахіллес” показав нічне полювання на території РФ Ілюстративне фото. Джерело: Генштаб ЗСУ

Батальйон ударних безпілотників 92-ї ОШБр “Ахіллес” продемонстрував ураження шести одиниць техніки окупантів.

“Belgorod never sleeps – тому що працює “Ахіллес””, – підписав відео командир батальйону Юрій Федоренко.

Він зазначив, що противник часто переміщає техніку вночі, проте ударні безпілотники “Ахіллеса” “бачать” у темряві.

Федоренко повідомив про знищення наступної техніки РФ:

▪️Гармата Д-30 (1 од.) – уражена;
▪️ЛАТ (1 од.) – уражена;
▪️Техніка (1 од.) – уражена;
▪️Баггі (1 од.) – уражено;
▪️ГАЗ (1 од.) – уражений;
▪️Склад МТ3 (1 од.) – уражений.

Читайте також: Установки С-300 та С-400 почали палати – Федоренко про удари по РФ

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 10:08;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Батальйон ударних безпілотників 92-ї ОШБр “Ахіллес” продемонстрував ураження шести одиниць техніки окупантів".