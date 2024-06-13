“Belgorod never sleeps” – “Ахіллес” показав нічне полювання на території РФ
Батальйон ударних безпілотників 92-ї ОШБр “Ахіллес” продемонстрував ураження шести одиниць техніки окупантів.
“Belgorod never sleeps – тому що працює “Ахіллес””, – підписав відео командир батальйону Юрій Федоренко.
Він зазначив, що противник часто переміщає техніку вночі, проте ударні безпілотники “Ахіллеса” “бачать” у темряві.
Федоренко повідомив про знищення наступної техніки РФ:
▪️Гармата Д-30 (1 од.) – уражена;
▪️ЛАТ (1 од.) – уражена;
▪️Техніка (1 од.) – уражена;
▪️Баггі (1 од.) – уражено;
▪️ГАЗ (1 од.) – уражений;
▪️Склад МТ3 (1 од.) – уражений.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Батальйон ударних безпілотників 92-ї ОШБр “Ахіллес” продемонстрував ураження шести одиниць техніки окупантів".