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Почти 700 жителей Харьковщины купили новое жилье по программе єВідновлення

Общество 19:07   13.06.2024
Оксана Якушко
Почти 700 жителей Харьковщины купили новое жилье по программе єВідновлення Иллюстрация: ХОВА

Всего жилищными сертификатами уже воспользовались 695 получателей компенсации Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Из них 485 приобрели новые квартиры или частные дома в Харьковской области, остальные на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей. Стоимость приобретенного жилья составила более 811 миллионов гривен.

«В общей сложности 56 громад создали и в 54 громадах функционируют комиссии по рассмотрению вопросов предоставления компенсации за поврежденные объекты недвижимого имущества. Они определяют объемы повреждений объектов недвижимого имущества по данным актов комиссионных обследований и принимают решения о назначении помощи», — отметил Олег Синегубов.

С начала реализации программы єВідновлення в области подали 34 875 заявлений для получения денежной помощи на ремонт поврежденного жилья. Больше всего заявлений подали жители Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов. В настоящее время суммы компенсаций составили более 2 миллиардов гривен, из которых более 1,8 миллиарда гривен уже поступили на счета 19 669 заявителей.

В 34 ТГ Харьковщины профильные комиссии сформировали 2267 сертификатов относительно предоставления компенсации за уничтоженное имущество на общую сумму свыше 3,2 миллиарда гривен. В 11 тергромадах утвердили решение о предоставлении денежной компенсации для строительства нового жилья на сумму 124,1 миллиона гривен.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 19:07;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего жилищными сертификатами уже воспользовались 695 получателей компенсации Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".