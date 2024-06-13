Почти 700 жителей Харьковщины купили новое жилье по программе єВідновлення
Всего жилищными сертификатами уже воспользовались 695 получателей компенсации Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Из них 485 приобрели новые квартиры или частные дома в Харьковской области, остальные на территории Киевской, Львовской, Днепропетровской, Полтавской, Закарпатской и других областей. Стоимость приобретенного жилья составила более 811 миллионов гривен.
«В общей сложности 56 громад создали и в 54 громадах функционируют комиссии по рассмотрению вопросов предоставления компенсации за поврежденные объекты недвижимого имущества. Они определяют объемы повреждений объектов недвижимого имущества по данным актов комиссионных обследований и принимают решения о назначении помощи», — отметил Олег Синегубов.
С начала реализации программы єВідновлення в области подали 34 875 заявлений для получения денежной помощи на ремонт поврежденного жилья. Больше всего заявлений подали жители Изюмского, Харьковского и Чугуевского районов. В настоящее время суммы компенсаций составили более 2 миллиардов гривен, из которых более 1,8 миллиарда гривен уже поступили на счета 19 669 заявителей.
В 34 ТГ Харьковщины профильные комиссии сформировали 2267 сертификатов относительно предоставления компенсации за уничтоженное имущество на общую сумму свыше 3,2 миллиарда гривен. В 11 тергромадах утвердили решение о предоставлении денежной компенсации для строительства нового жилья на сумму 124,1 миллиона гривен.
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- Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: євідновлення, гроші, дім, деньги, дом, жилье, квартира, компенсация, Олег Синегубов, сертификат, хова;
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 19:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего жилищными сертификатами уже воспользовались 695 получателей компенсации Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".