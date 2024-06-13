Майже 700 жителів Харківщини купили житло за програмою єВідновлення

Загалом житловими сертифікатами вже скористалися 695 отримувачів компенсації Харківщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Із них 485 придбали нові квартири або приватні будинки на Харківщині, решта на території Київської, Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Закарпатської та інших областей. Вартість придбаного житла сягнула більш як 811 мільйонів гривень.

«Загалом 56 громад створили та у 54 громадах функціонують комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна. Вони наразі визначають обсяги пошкоджень об’єктів нерухомого майна за даними актів комісійних обстежень та приймають рішення щодо призначення допомоги», – зазначив Олег Синєгубов.

Від початку реалізації програми єВідновлення в області подали 34 875 заяв для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла. Найбільше заяв подали жителі Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів. Наразі суми компенсацій сягнули понад 2 мільярди гривень, з яких більш як 1,8 мільярда гривень вже надійшли на рахунки 19669 заявників.

У 34 ТГ Харківщини профільні комісії сформовали 2 267 сертифікатів щодо надання компенсації за знищене майно на загальну суму понад 3,2 мільярда гривень. В 11 тергромадах затвердили рішення про надання грошової компенсації для будівництва нового житла на суму 124,1 мільйона гривень.