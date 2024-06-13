Live
  • Чт 13.06.2024
  • Харьков  +19°С
  • USD 40.44
  • EUR 43.53

Слабый туман. Какой будет погода 14 июня в Харькове и области

Погода 19:56   13.06.2024
Оксана Якушко
Слабый туман. Какой будет погода 14 июня в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 14 июня, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области: Без существенных осадков. Ночью слабый туман.
Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха ночью 12 — 17°, днем ​​25 — 30°.

По городу: Без существенных осадков. Ночью слабый туман.
Ветер переменных направлений, 3 — 8 м/с.
Температура воздуха ночью 14 — 16°, днем ​​25 — 27°.

Читайте также: Гроза и кратковременный дождь. Какой будет погода 13 июня в Харькове и области

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Главные новости Харькова 13.06: Синегубов предупредил об С-300, утонул ребенок
Главные новости Харькова 13.06: Синегубов предупредил об С-300, утонул ребенок
13.06.2024, 17:49
Терехов возвращается из Берлина: о чем для Харькова договорился мэр (подробно)
Терехов возвращается из Берлина: о чем для Харькова договорился мэр (подробно)
12.06.2024, 12:39
Работа в Харькове и области: кому предлагают самые большие зарплаты
Работа в Харькове и области: кому предлагают самые большие зарплаты
13.06.2024, 12:09
Упал и захлебнулся: подробности гибели ребенка в бассейне на Харьковщине
Упал и захлебнулся: подробности гибели ребенка в бассейне на Харьковщине
13.06.2024, 13:09
Что натворила непогода в Харькове, показали коммунальщики (фото)
Что натворила непогода в Харькове, показали коммунальщики (фото)
13.06.2024, 13:36
Слабый туман. Какой будет погода 14 июня в Харькове и области
Слабый туман. Какой будет погода 14 июня в Харькове и области
13.06.2024, 19:56

Новости по теме:

20:42
Ночью – дождь. Какой будет погода 6 июня в Харькове и области
20:07
Возможны грозы. Какой будет погода 4 июня в Харькове и области
19:55
Дождь и гроза. Какой будет погода 30 мая в Харькове и области
21:02
Днем небольшой дождь. Какой будет погода 29 мая в Харькове и области
21:06
Тепло и грозы. Какой будет погода 23 мая в Харькове и области

Вы читали новость: «Слабый туман. Какой будет погода 14 июня в Харькове и области»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 19:56;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 14 июня, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".