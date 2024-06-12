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Гроза и кратковременный дождь. Какой будет погода 13 июня в Харькове и области

Погода 20:13   12.06.2024
Оксана Якушко
Гроза и кратковременный дождь. Какой будет погода 13 июня в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 13 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью местами кратковременный дождь, гроза⚡️.
Днем без существенных осадков. 🌤
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха ночью 14 — 19°, днем ​​24 — 29°.

По городу: Ночью кратковременный дождь, днем ​​без существенных осадков.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха ночью 16 — 18°, днем ​​25 — 27°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 20:13;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 13 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".