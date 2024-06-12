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Гроза і короткочасний дощ. Якою буде погода 13 червня у Харкові та області

Погода 20:13   12.06.2024
Оксана Якушко
Гроза і короткочасний дощ. Якою буде погода 13 червня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 13 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі місцями короткочасний дощ🌧, гроза⚡️.

Вдень без істотних опадів.🌤

Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡  вночі 14 – 19°, вдень 24 – 29°.

По місту: Вночі короткочасний дощ🌧, вдень без істотних  опадів🌤.

Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡  вночі 16 – 18°, вдень 25 – 27°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 20:13;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 13 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".