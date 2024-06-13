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Слабкий туман. Якою буде погода 14 червня у Харкові та області

Погода 19:56   13.06.2024
Оксана Якушко
Слабкий туман. Якою буде погода 14 червня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 14 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Без істотних опадів⭐️. Вночі слабкий туман🌫.

Вітер змінних напрямків🔄, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡  вночі 12 – 17°, вдень 25 – 30°.

По місту: Без істотних опадів.🌤 Вночі слабкий туман🌫.

Вітер змінних напрямків🌫, 3 – 8 м/с.

Температура повітря🌡  вночі 14 – 16°, вдень 25 – 27°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 19:56;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 14 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".