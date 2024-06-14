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Возможны грозы. Какой будет погода 15 июня в Харькове и области

Погода 20:24   14.06.2024
Оксана Якушко
Возможны грозы. Какой будет погода 15 июня в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 15 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Дождь, днем ​​местами значительный. Местами гроза⚡️.
Ветер восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха ночью 14 — 19°, днем ​​22 — 27°.

По городу: Дождь. Ветер восточный, 5 – 10 м/с.
Температура воздуха ночью 16 — 18°, днем ​​23 — 25°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 20:24;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 15 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".