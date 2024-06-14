Можлива гроза. Якою буде погода 15 червня у Харкові та області
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоди на завтра, 15 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Дощ🌧, вдень місцями значний. Місцями гроза⚡️.
Вітер східний⬅️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 14 – 19°, вдень 22 – 27°.
По місту: Дощ🌧. Вітер східний⬅️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі 16 – 18°, вдень 23 – 25°.
Читайте також: На Харків та область суне циклон: кількість опадів може перевищити норму
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Україна, Харків; Теги: метеопрогноз, погода, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Можлива гроза. Якою буде погода 15 червня у Харкові та області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 20:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 15 червня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.".