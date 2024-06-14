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Можлива гроза. Якою буде погода 15 червня у Харкові та області

Погода 20:24   14.06.2024
Оксана Якушко
Можлива гроза. Якою буде погода 15 червня у Харкові та області Фото: Василий Голосный

Прогноз погоди на завтра, 15 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Дощ🌧, вдень місцями значний. Місцями гроза⚡️.

Вітер східний⬅️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡  вночі 14 – 19°, вдень 22 – 27°.

По місту: Дощ🌧. Вітер східний⬅️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡  вночі 16 – 18°, вдень 23 – 25°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 20:24;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 15 червня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.".