Live
  • Пн 17.06.2024
  • Харьков  +22°С
  • USD 40.65
  • EUR 43.48

Без воды в среду останутся два района Харькова: адреса

Общество 14:40   17.06.2024
Виктория Яковенко
Без воды в среду останутся два района Харькова: адреса Фото: КП «Харьковводоканал»

С 09:00 до 19:00 19 июня будет прекращено водоснабжение части Салтовского и Немышлянского районов.

Как информируют в КП «Харьковводоканал», причина – проведение планово предупредительных работ на технологическом и электротехническом оборудовании на насосной станции.

Водоснабжение будет прекращено по адресам:

часть Салтовского района, ограниченной:

– ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Василия Стуса, пр. Тракторостроителей, ул. Владислава Зубенко, ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Дружбы Народов, Окружной дорогой, ул. Светлой, ул. Валентиновской, ул. Владислава Зубенко, Салтовское шоссе,

часть Немышлянского района, ограниченной:

– пр. Тракторостроителей, ул. Единства, ул. Солнечной, пос. Победа, Салтовское шоссе.

Читайте также: Почти три десятка домов на Северной Салтовке останутся без газа в среду

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Без воды в среду останутся два района Харькова: адреса
Без воды в среду останутся два района Харькова: адреса
17.06.2024, 14:40
По Харькову ночью «прилетели» три УМПБ – Синегубов
По Харькову ночью «прилетели» три УМПБ – Синегубов
17.06.2024, 11:55
К Евро-2024 в Германии установили трибуну с разрушенного харьковского стадиона
К Евро-2024 в Германии установили трибуну с разрушенного харьковского стадиона
17.06.2024, 15:19
Главные новости Харькова 17.06: ночью был «прилет», фронт, действуют графики
Главные новости Харькова 17.06: ночью был «прилет», фронт, действуют графики
17.06.2024, 15:38
Путин может применить тактическое ядерное оружие, если проиграет – СНБО
Путин может применить тактическое ядерное оружие, если проиграет – СНБО
17.06.2024, 15:15
Активные наступательные действия – Сырский о ситуации на Купянском направлении
Активные наступательные действия – Сырский о ситуации на Купянском направлении
17.06.2024, 15:53

Новости по теме:

15:57
Более полусотни рыб погибло в реке Уды на Харьковщине: выясняют причину (фото)
12:42
Без воды в среду останутся три района Харькова: адреса
14:41
В Харькове завтра будут отключать воду: адреса
13:13
Часть Основянского района Харькова останется без воды в среду (адреса)
01:08
В части Харькова пропал свет и проблемы с водоснабжением

Вы читали новость: «Без воды в среду останутся два района Харькова: адреса»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 14:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 09:00 до 19:00 19 июня будет прекращено водоснабжение части Салтовского и Немышлянского районов.".