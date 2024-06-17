Без воды в среду останутся два района Харькова: адреса
Фото: КП «Харьковводоканал»
С 09:00 до 19:00 19 июня будет прекращено водоснабжение части Салтовского и Немышлянского районов.
Как информируют в КП «Харьковводоканал», причина – проведение планово предупредительных работ на технологическом и электротехническом оборудовании на насосной станции.
Водоснабжение будет прекращено по адресам:
часть Салтовского района, ограниченной:
– ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Василия Стуса, пр. Тракторостроителей, ул. Владислава Зубенко, ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Дружбы Народов, Окружной дорогой, ул. Светлой, ул. Валентиновской, ул. Владислава Зубенко, Салтовское шоссе,
часть Немышлянского района, ограниченной:
– пр. Тракторостроителей, ул. Единства, ул. Солнечной, пос. Победа, Салтовское шоссе.
Читайте также: Почти три десятка домов на Северной Салтовке останутся без газа в среду
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, Немышлянский, Саалтовкий, среда, Харьков, Харьковводоканал;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Без воды в среду останутся два района Харькова: адреса»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 14:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 09:00 до 19:00 19 июня будет прекращено водоснабжение части Салтовского и Немышлянского районов.".