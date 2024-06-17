Без воды в среду останутся два района Харькова: адреса

С 09:00 до 19:00 19 июня будет прекращено водоснабжение части Салтовского и Немышлянского районов.

Как информируют в КП «Харьковводоканал», причина – проведение планово предупредительных работ на технологическом и электротехническом оборудовании на насосной станции.

Водоснабжение будет прекращено по адресам:

часть Салтовского района, ограниченной:

– ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Василия Стуса, пр. Тракторостроителей, ул. Владислава Зубенко, ул. Гвардейцев Широнинцев, ул. Дружбы Народов, Окружной дорогой, ул. Светлой, ул. Валентиновской, ул. Владислава Зубенко, Салтовское шоссе,

часть Немышлянского района, ограниченной:

– пр. Тракторостроителей, ул. Единства, ул. Солнечной, пос. Победа, Салтовское шоссе.

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