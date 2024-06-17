Без води у середу залишаться два райони Харкова: адреси
З 09:00 до 19:00 19 червня буде припинене водопостачання частини Салтівського та Немишлянського районів.
Як інформують у КП «Харківводоканал», причина – проведення планово-попереджувальних робіт на технологічному та електротехнічному устаткуванні на насосній станції.
Водопостачання буде припинено за адресами:
частина Салтівського району, обмеженої:
– вул. Гвардійців Широнінців, вул. Василя Стуса, пр. Тракторобудівників, вул. Владислава Зубенка, вул. Гвардійців Широнінців, вул. Дружби Народів, Окружною дорогою, вул. Світлою, вул. Валентинівською, вул. Владислава Зубенка, Салтівським шосе,
частина Немишлянського району, обмеженої:
– пр. Тракторобудівників, вул. Єдності, вул. Сонячною, сел. Перемога, Салтівським шосе.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вода, Немышлянский, Саалтовкий, среда, Харків, Харьковводоканал;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 14:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 09:00 до 19:00 19 червня буде припинене водопостачання частини Салтівського та Немишлянського районів.".