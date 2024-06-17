Два дня трамваи не будут ходить по Салтовскому шоссе в Харькове

18 и 19 июня с 10:00 до 16:00 трамваи не будут ходить по Салтовскому шоссе и в пер. Салтовскому, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.

Это связано с ремонтом трамвайного пути.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

№6: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Путь – пл. Сергеевская – пл. Павловская – пл. Конституции – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – парк Машиностроителей;

№8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавловский гидропарк».

На время отсутствия трамвайного сообщения будет курсировать временный автобус №8 со следующим путем: Салтовское шоссе (602-й микрорайон) – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Олега Громадского – БК «ХЭМЗ» (разворотный круг троллейбуса) – ул. Олега Громадского – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – Салтовское шоссе (602 микрорайон).

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