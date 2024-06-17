Два дні трамваї не ходитимуть по Салтівському шосе у Харкові
18 і 19 червня з 10:00 до 16:00 трамваї не ходитимуть Салтівським шосе і в пров. Салтовському, повідомили у Департаменті будівництва та колійного господарства.
Це пов’язано із ремонтом трамвайної колії.
№6: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;
№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
На час відсутності трамвайного сполучення курсуватиме тимчасовий автобус №8 з наступним шляхом руху: Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – БК «ХЕМЗ» (розворотне коло тролейбуса) – вул. Олега Громадського – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Салтівське шосе – Салтівське шосе (602-й мікрорайон).
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: маршрут, ремонт, трамвай, транспорт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 18:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 і 19 червня з 10:00 до 16:00 трамваї не ходитимуть Салтівським шосе і в пров. Салтовському, повідомили у Департаменті будівництва та колійного господарства.".