Харьковчанин издевался над старшим братом: полиция составила протокол
43-летний житель Шевченковского района Харькова систематически оскорблял своего брата и угрожал физическим насилием.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, семейный конфликт произошел в доме по улице Клочковской. В полицию позвонил 52-летний мужчина и сообщил, что брат под хмельком его избил, ведет себя очень агрессивно и нецензурно ругается.
На место приехали копы. Обидчика дома уже не было. Потерпевший рассказал, что брат злоупотребляет алкоголем, периодически угрожает физической расправой.
Через несколько дней правоохранители повторно прибыли домой к 43-летнему мужчине и составили протокол по ст.173-2 «совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания» КУпАП.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: брат, издевался, насилие, побил, полиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 11:27;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "43-летний житель Шевченковского района Харькова систематически оскорблял своего брата и угрожал физическим насилием.".