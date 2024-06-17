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Харьковчанин издевался над старшим братом: полиция составила протокол

Общество 11:27   17.06.2024
Виктория Яковенко
Харьковчанин издевался над старшим братом: полиция составила протокол Фото: ГУНП в Харьковской области

43-летний житель Шевченковского района Харькова систематически оскорблял своего брата и угрожал физическим насилием.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, семейный конфликт произошел в доме по улице Клочковской. В полицию позвонил 52-летний мужчина и сообщил, что брат под хмельком его избил, ведет себя очень агрессивно и нецензурно ругается.

На место приехали копы. Обидчика дома уже не было. Потерпевший рассказал, что брат злоупотребляет алкоголем, периодически угрожает физической расправой.

Через несколько дней правоохранители повторно прибыли домой к 43-летнему мужчине и составили протокол по ст.173-2 «совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания» КУпАП.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 11:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "43-летний житель Шевченковского района Харькова систематически оскорблял своего брата и угрожал физическим насилием.".