Харків’янин знущався зі старшого брата: поліція склала протокол

43-річний житель Шевченківського району Харкова систематично ображав свого брата та погрожув фізичним насильством.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, родинний конфлікт стався у будинку по вулиці Клочківській. В поліцію зателефонував 52-річний чоловік та повідомив, що брат напідпитку його побив, поводить себе дуже агресивно та нецензурно лається.

На місце приїхали копи. Кривдника вдома вже не було. Потерпілий розповів, що брат зловживає алкоголем, періодично погрожує фізичною розправою.

За кілька днів правоохоронці повторно прибули додому до 43-річного чоловіка та склали протокол за ст.173-2 «вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування» КУпАП.