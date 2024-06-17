В центре Харькова временно закрыли часть подземного перехода метро

На станции метро «Майдан Конституции» временно закрыли часть пешеходного перехода в сторону улицы Николаевской.

«Выход №3 из подуличного пешеходного перехода на станции «Майдан Конституции» (в сторону ул. Николаевской) временно закрыт для использования пассажиров в связи с проведением ремонтных работ», — сообщили в КП «Харьковский метрополитен».

О возобновлении работы перехода обещают сообщить дополнительно.