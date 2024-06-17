В центре Харькова временно закрыли часть подземного перехода метро
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
На станции метро «Майдан Конституции» временно закрыли часть пешеходного перехода в сторону улицы Николаевской.
«Выход №3 из подуличного пешеходного перехода на станции «Майдан Конституции» (в сторону ул. Николаевской) временно закрыт для использования пассажиров в связи с проведением ремонтных работ», — сообщили в КП «Харьковский метрополитен».
О возобновлении работы перехода обещают сообщить дополнительно.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Майдан Конституции, метро, переход, Харьков, центр;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 11:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции метро «Майдан Конституции» временно закрыли часть пешеходного перехода в сторону улицы Николаевской.".