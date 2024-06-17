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В центре Харькова временно закрыли часть подземного перехода метро

Общество 11:20   17.06.2024
Виктория Яковенко
В центре Харькова временно закрыли часть подземного перехода метро Фото: КП «Харьковский метрополитен»

На станции метро «Майдан Конституции» временно закрыли часть пешеходного перехода в сторону улицы Николаевской.

«Выход №3 из подуличного пешеходного перехода на станции «Майдан Конституции» (в сторону ул. Николаевской) временно закрыт для использования пассажиров в связи с проведением ремонтных работ», — сообщили в КП «Харьковский метрополитен».

О возобновлении работы перехода обещают сообщить дополнительно.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 11:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На станции метро «Майдан Конституции» временно закрыли часть пешеходного перехода в сторону улицы Николаевской.".