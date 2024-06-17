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У центрі Харкова тимчасово закрили частину підземного переходу метро

Суспільство 11:20   17.06.2024
Вікторія Яковенко
У центрі Харкова тимчасово закрили частину підземного переходу метро Фото: КП “Харківський метрополітен”

На станції метро «Майдан Конституції» тимчасово зачинили частину пішохідного переходу в бік вулиці Миколаївської.

«Вихід №3 з підвуличного пішохідного переходу на станції «Майдан Конституції» (у бік вул. Миколаївської) тимчасово зачинено для користування пасажирів у звʼязку з проведенням ремонтних робіт», – повідомили у КП «Харківський метрополітен».

Про відновлення роботи переходу обіцяють повідомити додатково.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 11:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На станції метро «Майдан Конституції» тимчасово зачинили частину пішохідного переходу в бік вулиці Миколаївської.".