У центрі Харкова тимчасово закрили частину підземного переходу метро
Фото: КП “Харківський метрополітен”
На станції метро «Майдан Конституції» тимчасово зачинили частину пішохідного переходу в бік вулиці Миколаївської.
«Вихід №3 з підвуличного пішохідного переходу на станції «Майдан Конституції» (у бік вул. Миколаївської) тимчасово зачинено для користування пасажирів у звʼязку з проведенням ремонтних робіт», – повідомили у КП «Харківський метрополітен».
Про відновлення роботи переходу обіцяють повідомити додатково.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Майдан Конституции, метро, переход, Харків, центр;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 11:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На станції метро «Майдан Конституції» тимчасово зачинили частину пішохідного переходу в бік вулиці Миколаївської.".