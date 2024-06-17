У центрі Харкова тимчасово закрили частину підземного переходу метро

На станції метро «Майдан Конституції» тимчасово зачинили частину пішохідного переходу в бік вулиці Миколаївської.

«Вихід №3 з підвуличного пішохідного переходу на станції «Майдан Конституції» (у бік вул. Миколаївської) тимчасово зачинено для користування пасажирів у звʼязку з проведенням ремонтних робіт», – повідомили у КП «Харківський метрополітен».

Про відновлення роботи переходу обіцяють повідомити додатково.