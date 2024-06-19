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Военный РФ отправил на Харьковщину дрон с записью собственных позиций (видео)

Общество 19:15   19.06.2024
Елена Нагорная
Военный РФ отправил на Харьковщину дрон с записью собственных позиций (видео)

Пограничники бригады «Стальная граница» приземлили на Харьковщине вражеский дрон, который снял собственные стартовые позиции в зданиях российского пункта пропуска «Шебекино».

Когда защитники перехватили и посадили беспилотник, то обнаружили ценные видеозаписи на его флешке, сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

Бойцы говорят, что это была роковая ошибка оператора БпЛА, потому что вскоре по позициям противника полетели украинские дроны-камикадзе.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 19:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники бригады «Стальная граница» приземлили на Харьковщине вражеский дрон, который снял собственные стартовые позиции в зданиях российского пункта пропуска «Шебекино».".