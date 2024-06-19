Военный РФ отправил на Харьковщину дрон с записью собственных позиций (видео)
Пограничники бригады «Стальная граница» приземлили на Харьковщине вражеский дрон, который снял собственные стартовые позиции в зданиях российского пункта пропуска «Шебекино».
Когда защитники перехватили и посадили беспилотник, то обнаружили ценные видеозаписи на его флешке, сообщают в Государственной пограничной службе Украины.
Бойцы говорят, что это была роковая ошибка оператора БпЛА, потому что вскоре по позициям противника полетели украинские дроны-камикадзе.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: беспилотник, дрон, стальная граница, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 19:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пограничники бригады «Стальная граница» приземлили на Харьковщине вражеский дрон, который снял собственные стартовые позиции в зданиях российского пункта пропуска «Шебекино».".