Военный РФ отправил на Харьковщину дрон с записью собственных позиций (видео)

Пограничники бригады «Стальная граница» приземлили на Харьковщине вражеский дрон, который снял собственные стартовые позиции в зданиях российского пункта пропуска «Шебекино».

Когда защитники перехватили и посадили беспилотник, то обнаружили ценные видеозаписи на его флешке, сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

Бойцы говорят, что это была роковая ошибка оператора БпЛА, потому что вскоре по позициям противника полетели украинские дроны-камикадзе.