Россияне ударили 16 НАРами по Синьковке на Харьковщине — Генштаб ВСУ на 16:00

На Купянском направлении россияне атакуют при поддержке авиации, сообщил Генштаб ВСУ.

Ударили четырьмя КАБами россияне по Петропавловке, еще одной бомбой ударили по Купянску, 16 неуправляемыми авиационными ракетами били по Синьковке.

Сейчас продолжаются четыре боя возле Новоселовки, Синьковки и Кругляковки. 4 атаки россиян наши защитники отразили.

На Харьковском направлении россияне из района Белгорода ударили четырьмя КАБами по Волчанску, еще двумя КАБами по селу Борщевая, шестью НАРами атаковали Терновую.