Россияне ударили 16 НАРами по Синьковке на Харьковщине — Генштаб ВСУ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении россияне атакуют при поддержке авиации, сообщил Генштаб ВСУ.
Ударили четырьмя КАБами россияне по Петропавловке, еще одной бомбой ударили по Купянску, 16 неуправляемыми авиационными ракетами били по Синьковке.
Сейчас продолжаются четыре боя возле Новоселовки, Синьковки и Кругляковки. 4 атаки россиян наши защитники отразили.
На Харьковском направлении россияне из района Белгорода ударили четырьмя КАБами по Волчанску, еще двумя КАБами по селу Борщевая, шестью НАРами атаковали Терновую.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, КАБ, купянское направление, НАР, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 17:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении россияне атакуют при поддержке авиации, сообщил Генштаб ВСУ.".