Росіяни вдарили 16 НАРами по Синьківці на Харківщині – Генштаб ЗСУ на 16:00
На Куп’янському напрямку росіяни атакують за підтримки авіації, повідомив Генштаб ЗСУ.
Удару чотирма КАБами зазнала Петропавлівка, ще однією бомбою терористи вдарили по Куп’янську, 16 некерованими авіаційними ракетами били по Синьківці.
Наразі тривають чотири бої біля Новоселівки, Синьківки та Кругляківки. 4 атаки російян наші захисники відбили.
На Харківському напрямку росіяни з району Бєлгорода (рф) вдарили чотирма КАБами по Вовчанську, ще двома КАБами по селу Борщова, шістьма НАРами уразили Тернову.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, КАБ, купянское направление, НАР, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 17:03;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку росіяни атакують за підтримки авіації, повідомив Генштаб ЗСУ.".