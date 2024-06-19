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Росіяни вдарили 16 НАРами по Синьківці на Харківщині – Генштаб ЗСУ на 16:00

Події 17:03   19.06.2024
Оксана Якушко
Росіяни вдарили 16 НАРами по Синьківці на Харківщині – Генштаб ЗСУ на 16:00

На Куп’янському напрямку росіяни атакують за підтримки авіації, повідомив Генштаб ЗСУ.

Удару чотирма КАБами зазнала Петропавлівка, ще однією бомбою терористи вдарили по Куп’янську, 16 некерованими авіаційними ракетами били по Синьківці.

Наразі тривають чотири бої біля Новоселівки, Синьківки та Кругляківки. 4 атаки російян наші захисники відбили.

На Харківському напрямку росіяни з району Бєлгорода (рф) вдарили чотирма КАБами по Вовчанську, ще двома КАБами по селу Борщова, шістьма НАРами уразили Тернову.

Читайте також: Ворог тричі атакував на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ на 13:00

Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «Росіяни вдарили 16 НАРами по Синьківці на Харківщині – Генштаб ЗСУ на 16:00»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 17:03;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку росіяни атакують за підтримки авіації, повідомив Генштаб ЗСУ.".