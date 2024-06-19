Військовий РФ відправив на Харківщину дрон із записом власних позицій (відео)

Прикордонники бригади “Сталевий кордон” приземлили на Харківщині ворожий дрон, який зняв власні стартові позиції у будівлях російського пункту пропуску “Шебекіно”.

Коли захисники перехопили та посадили безпілотник, то виявили цінні відеозаписи на його флешці, повідомляють у Державній прикордонній службі України.

Бійці кажуть, що це була фатальна помилка оператора БпЛА, бо невдовзі по позиціях супротивника полетіли українські дрони-камікадзе.