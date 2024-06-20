Из Харькова эвакуировали двух китов-белух, попавших под обстрел РФ – BILD

Китов Пломбира и Миранду вчера привезли в океанариум Валенсии, сообщает BILD.

Животным по кличке Пломбир и Миранда 14 и 15 лет. Они жили в Харьковском городском дельфинарии «Немо» в саду Шевченко. В последние месяцы город постоянно подвергается российским обстрелам. Один из снарядов упал рядом с дельфинарием.

Поэтому китов решили эвакуировать в океанариум Валенсии. В среду испанцы сообщили, что Пломбир и Миранда благополучно прибыли туда после «изнурительного путешествия». Сейчас за их состоянием пристально следят специалисты. После периода адаптации они составят компанию двум местным белухам Юльке и Килу.