Дельфины и морской котик Боб вернулись в Харьков из эвакуации (видео)
В Харьковский дельфинарий вернули семерых дельфинов и двух морских котиков, которых из-за обстрелов города вывозили в Одессу и Румынию.
Среди тех, кто уже вернулся — дельфины Злата и Луна, морской котик Боб и морская львица Елка, говорится в репортаже «Харьковских известий».
«Мы долго этого ждали, мы мечтали об этом. Поэтому были очень счастливы вернуть их. Они отнеслись к этому очень спокойно. Они сразу не узнали нас, потому что мы долго не виделись. Мы провели несколько тренировок с ними. Немножко поплавали, почесали, погладили, и они поняли, что они дома», — рассказал старший тренер морских млекопитающих дельфинария Влад Литневский.
С 1 декабря дельфинарий возобновил шоу «Единая планета», посмотреть выступления морских артистов можно в теплом малом зале, рассчитанном на 32 зрителя. Представления проходят несколько раз в день, без выходных.
Как сообщалось, большинство морских животных в апреле эвакуировали из Харькова в Одессу, а оттуда после адаптации четырех дельфинов перевезли в Румынию. При этом в дельфинарии Харькова оставались семья дельфинов и пара белых китов. Во время обстрелов пострадало здание заведения — были повреждены фасад, стеклянные витражи, крыша и опоры. В океанариуме бомбардировки пережили не все рыбы.
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2022 в 21:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковский дельфинарий вернули семерых дельфинов и двух морских котиков, которых из-за обстрелов города вывозили в Одессу и Румынию.".