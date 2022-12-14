Дельфіни та морський котик Боб повернулися в Харків з евакуації (відео)

До Харківського дельфінарію повернули сімох дельфінів та двох морських котиків, яких через обстріли міста вивозили до Одеси та Румунії.

Серед тих, хто вже повернувся – дельфіни Злата та Луна, морський котик Боб та морська левиця Йолка, йдеться у репортажі “Харьковских известий”.

“Ми довго на це чекали, ми мріяли про це. Тому були дуже щасливі повернути їх люди. Вони віднеслися до цього дуже спокійно. Вони одразу не впізнали нас, тому що ми довго не бачилися. Ми провели декілька тренувань з ними. Трошки поплавали, почухали, попестили, і вони зрозуміли, що вони вдома”, – розповів старший тренер морських ссавців дельфінарію Влад Літнєвський.

Із 1 грудня дельфінарій відновив шоу “Єдина планета”, подивитися виступи морських артистів можна у теплій малій залі, розрахованій на 32 глядача. Вистави відбуваються кілька разів на день, без вихідних.

Як повідомлялося, більшість морських тварин у квітні евакуювали з Харкова до Одеси, а звідти після адаптації чотирьох дельфінів перевезли в Румунію. При цьому у дельфінарії Харкова залишалися сім’я дельфінів та пара білих китів. Під час обстрілів постраждала будівля закладу – було пошкоджено фасад, скляні вітражі, дах та опори. В океанаріумі бомбардування пережили не всі риби.