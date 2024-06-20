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Із Харкова евакуювали двох китів-білух, які потрапили під обстріл РФ – BILD

Світ 13:00   20.06.2024
Оксана Якушко
Із Харкова евакуювали двох китів-білух, які потрапили під обстріл РФ – BILD

Китів Пломбіра та Міранду вчора привезли до океанаріума Валенсії, повідомляє BILD.

Тваринам на прізвисько Пломбір і Міранда 14 і 15 років. Вони мешкали у Харківському міському дельфінарії «Немо» у саду Шевченка. В останні місяці місто постійно зазнає російських обстрілів. Один зі снарядів ударив поряд із дельфінарієм.

Тому китів вирішили евакуювати до океанаріума Валенсії. У середу іспанці повідомили, що Пломбір та Міранда благополучно прибули туди після «виснажливої ​​подорожі». Нині за їхнім станом уважно стежать спеціалісти. Після періоду адаптації вони товаришуватимуть із двома місцевими білухами Юлькою та Кілу.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2024 в 13:00;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Китів Пломбіра та Міранду вчора привезли до океанаріума Валенсії, повідомляє BILD.".