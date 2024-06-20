Із Харкова евакуювали двох китів-білух, які потрапили під обстріл РФ – BILD
Китів Пломбіра та Міранду вчора привезли до океанаріума Валенсії, повідомляє BILD.
Тваринам на прізвисько Пломбір і Міранда 14 і 15 років. Вони мешкали у Харківському міському дельфінарії «Немо» у саду Шевченка. В останні місяці місто постійно зазнає російських обстрілів. Один зі снарядів ударив поряд із дельфінарієм.
Тому китів вирішили евакуювати до океанаріума Валенсії. У середу іспанці повідомили, що Пломбір та Міранда благополучно прибули туди після «виснажливої подорожі». Нині за їхнім станом уважно стежать спеціалісти. Після періоду адаптації вони товаришуватимуть із двома місцевими білухами Юлькою та Кілу.
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- Категорії: Світ, Суспільство; Теги: белуха, Валенсия, испания, кит, кит-белуха, океанариум, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2024 в 13:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Китів Пломбіра та Міранду вчора привезли до океанаріума Валенсії, повідомляє BILD.".