Грузовиками и самолетом. Как двоих китов вывезли из Харькова в Испанию (видео)

Из Харькова, через Одессу двоих огромных пассажиров вывезли на грузовиках, а потом из Молдовы по воздуху доставили в самый большой океанариум Европы, в испанскую Валенсию. Эвакуацией китов-белух занимались ведущие эксперты со всего мира, которые назвали ее самой сложной операцией спасения океанических животных, сообщает The New York Times.

Это была серьезная эвакуация. Вернее, два.

По словам экспертов, это была одна из самых сложных операций по спасению морских млекопитающих, когда-либо предпринимавшихся: пару белух извлекли из аквариума в разрушенном Харькове и перевезли в крупнейший в Европе аквариум в Валенсии, Испания, в среду утром.

По словам экспертов по морским млекопитающим, поскольку российские воздушные бомбардировки Харькова усилились, эвакуация Пломбира, 15-летнего самца, и Миранды, 14-летней самки, произошла очень вовремя.

«Если бы они продолжили жить в Харькове, их шансы на выживание были бы очень малы», — сказал Даниэль Гарсиа-Паррага, директор зоологических операций Oceanogràfic de Valencia, который помогал руководить спасательной операцией.

Белухам, естественной средой обитания которых является Арктика, для выживания необходима холодная вода. Разрушение энергосистемы в Харькове привело к тому, что аквариуму пришлось полагаться на энергию генератора, что усложнило поддержание охлаждения воды.

В то же время рацион китов в последнее время сократился вдвое из-за нехватки 132 фунтов кальмаров, сельди, скумбрии и другой свежей рыбы, в которой пара нуждается ежедневно, сказал доктор Гарсиа-Паррага. Харьковчане даже рассматривали возможность использования выброшенной рыбы из ресторанов и рынков.

А в последние недели бомбы взорвались настолько близко, что вода в их доме в дельфинарии НЕМО заколебалась. Поскольку условия стали более опасными, украинцы решили, что китов необходимо эвакуировать.

Перемещение морских млекопитающих может быть рискованным даже при самых благоприятных обстоятельствах. Транспортировка больных или находящихся в стрессе животных усложняет ситуацию.

«Вы должны быть уверены, что все, кого перевозят, максимально здоровы», — сказал Майкл Уолш, ветеринар, который возглавляет программу спасения морских животных в Университете Флориды, но не участвовал в операции.

В чрезвычайных ситуациях, по его словам, «у вас может не быть такого большого выбора».

Дэн Эш, глава Ассоциации зоопарков и аквариумов и бывший глава Службы рыболовства и дикой природы США, сказал, что потребовалась «самая элитная в мире команда экспертов по морским млекопитающим», чтобы совершить самую сложную эвакуацию морских млекопитающих, которая когда-либо была.

Специалисты Oceanogràfic de Valencia, Аквариума Джорджии в Атланте и SeaWorld помогали украинцам в операции — 36-часовом путешествии длиной более 1900 миль, которое началось в понедельник вечером и завершилось незадолго до рассвета в среду.

Харьков может показаться маловероятным местом для белух. Но более 3500 китообразных — группы животных, в которую входят киты, дельфины и морские свиньи — живут в неволе во всем мире, говорит Лори Марино, эксперт по интеллекту китообразных и благополучию животных в неволе. «Я не удивлена, обнаружив где-нибудь содержащихся в неволе китообразных», — сказала она в электронном письме.

Доктор Марино, который также является президентом проекта «Китовый заповедник», сказал, что китообразных нельзя держать в неволе.

«Но, если это так, у нас есть моральный долг уберечь их от опасности», — сказала она.

Дельфинарии «НЕМО», которые работают в нескольких населенных пунктах Украины, неоднократно сталкивались с обвинениями в жестоком обращении с животными. UAnimals, группы по защите прав животных, которая эвакуировала тысячи животных после российского вторжения, в этом году опубликовала резкий отчет о дельфинариях.

Ольга Шевганюк, руководитель международного отдела группы, заявила, что дельфинарии «необходимо запретить в Украине прямо сейчас».

Наталья Гозак, полевой специалист по спасению диких животных Международного фонда защиты животных, работающая в Украине, сказала, что, хотя спасение можно было только приветствовать, киты никогда не должны были быть в Харькове, отметив, что были признаки того, что НЕМО незаконно получила некоторых животных из дикой природы.

«Они ловят морских млекопитающих и используют их — тренируют и используют для развлечения», — сказала она. «Это определенно не нормально».

Операторы объектов NEMO отвергли обвинения в жестокости.

Хотя часть тюленей, дельфинов и морских львов эвакуировали из объекта, дельфинарий в Харькове продолжает работать. Несмотря на то, что воздушная тревога там может длиться более 16 часов в день, здесь проводят шоу дельфинов.

Но по мере того, как бомбардировки города усиливались, проблемы ухода за белухами становились слишком сложными.

Деннис Кристен, старший директор по благополучию и поведению животных Аквариума Джорджии, который встретил китов после того, как они перебрались из Украины в Молдову, сказал в интервью, что это была невероятно сложная эвакуация, и спасатели работали неделями, чтобы ее подготовить.

Кристен и доктор Гарсиа-Паррага заявили, что спасение было бы невозможным, если бы в Харькове не жил один из ведущих мировых экспертов по белухам.

Этот эксперт, Ольга Шпак, отказалась от своих исследований в день вторжения России и переехала в Харьков, чтобы помогать в войне, работая с Assist Ukraine, благотворительной организацией, помогающей солдатам и мирным жителям на фронте.

С ней связались по телефону, когда она ехала по восточной Украине, и Шпак сказала, что она знала о тяжелом положении китов в Харькове, когда началась война, но поскольку российские войска давили на город, эвакуация была невозможна.

После того, как осенью 2022 года россиян изгнали из региона, и ситуация стабилизировалась, опасения за животных утихли.

Поскольку в последние месяцы условия ухудшились и планы эвакуации приобрели форму, доктор Гарсиа-Паррага обратился к Шпак. Впервые они встретились на конференции по белухам в Валенсии в 2007 году, но после вторжения потеряли связь. После восстановления связи Шпак стала центральным контактным лицом между украинцами и международными экспертами.

Кристен сказал, что эксперты день и ночь засыпали ее тысячей вопросов, и украинка Шпак ответила на все.

Проблемы начались с транспортных ящиков Украины, которые не были предназначены для белух и были слишком малы. Украинцы решили, что каждый раз, когда поднимают ящик с китом, они будут сливать воду, а не рисковать разбить его.

«Украинская команда проделала огромную работу по перемещению животных из Харькова в Одессу», — сказал доктор Гарсия-Паррага.

Член океанографической группы встретил грузовик с ящиками в Одессе, где прошла критическая проверка.

Как только грузовик пересечет границу с Молдовой, пути назад уже не будет. Поэтому, если были какие-то проблемы с ящиками или здоровьем китов, их нужно было обнаружить в Одессе. Команда дала добро, и киты снова отправились в путь.

В Молдове доктор Гарсия-Паррага и Кристен сели в грузовик и поехали в аэропорт. Поскольку в молдавском аэропорту не было тяжелых подъемных кранов, необходимых для перевозки китов, спасатели арендовали специальный грузовой самолет, оснащенный внутренним краном.

Сложности с документами и одновременный проезд итальянского премьер-министра через аэропорт добавили драгоценные часы к поездке. Время шло, и команде приходилось постоянно следить за китами и поддерживать температуру воды в резервуарах между 22 и 24 градусами по Цельсию.

Наконец они добрались до Валенсии еще до рассвета и в 6:30 утра уже были в своем новом доме.

«Мы были очень сосредоточены на животных», — сказал доктор Гарсия-Паррага. Но его так же тронула забота, которую он увидел со стороны украинцев, помогавших эвакуировать китов.

По его словам, даже пережив собственную травму, потеряв друзей и близких, они все равно проявляют глубокое сострадание к животным.