Вантажівками і літаком. Як двох китів вивезли з Харкова до Іспанії (відео)

З Харкова, через Одесу двох величезних пасажирів вивезли на вантажівках, а потім із Молдови повітрям доставили до найбільшого океанаріума Європи, до іспанської Валенсії. Евакуацією китів-білух займалися провідні експерти з усього світу, які назвали її найскладнішою операцією порятунку океанічних тварин, повідомляє The New York Times.

То була серйозна евакуація. Точніше, дві.

За словами експертів, це була одна з найскладніших операцій із порятунку морських ссавців, які коли-небудь робилися: пару білух витягли з акваріума в зруйнованому Харкові і перевезли до найбільшого в Європі акваріуму у Валенсії, Іспанія, в середу вранці.

За словами експертів із морських ссавців, оскільки російські повітряні бомбардування Харкова посилилися, евакуація Пломбіра, 15-річного самця, і Міранди, 14-річної самки, сталася дуже вчасно.

“Якби вони продовжили жити в Харкові, їхні шанси на виживання були б дуже малі”, – сказав Даніель Гарсіа-Паррага, директор зоологічних операцій Oceanograf de Valencia, який допомагав керувати рятувальною операцією.

Білухам, природним місцем існування яких є Арктика, для виживання необхідна холодна вода. Руйнування енергосистеми в Харкові призвело до того, що акваріуму довелося покладатися на енергію генератора, що ускладнило підтримку охолодження води.

Водночас раціон китів останнім часом скоротився вдвічі через брак 132 фунтів кальмарів, оселедця, скумбрії та іншої свіжої риби, якої пара потребує щодня, сказав доктор Гарсіа-Паррага. Харків’яни навіть розглядали можливість використання викинутої риби з ресторанів і ринків.

А в останні тижні бомби вибухнули настільки близько, що вода в їхньому будинку в дельфінарії НЕМО коливалася. Оскільки умови стали небезпечнішими, українці вирішили, що китів необхідно евакуювати.

Переміщення морських ссавців може бути ризикованим навіть за найсприятливіших обставин. Транспортування хворих або тварин, що перебувають у стресі, ускладнює ситуацію.

“Ви повинні бути впевнені, що всі, кого перевозять, максимально здорові”, – сказав Майкл Уолш, ветеринар, який очолює програму порятунку морських тварин в Університеті Флориди, але не брав участі в операції.

У надзвичайних ситуаціях, за його словами, “у вас може не бути такого великого вибору”.

Ден Еш, голова Асоціації зоопарків і акваріумів і колишній глава Служби рибальства та дикої природи США, сказав, що знадобилася «найелітніша у світі команда експертів з морських ссавців», щоб зробити найскладнішу евакуацію морських ссавців, яка коли-небудь була.

Фахівці Oceanográfico de Valencia, Акваріума Джорджії в Атланті та SeaWorld допомагали українцям в операції — 36-годинній подорожі довжиною понад 1900 миль, яка розпочалася у понеділок увечері й завершилася незадовго до світанку у середу.

Харків може здатися малоймовірним місцем для білух. Але понад 3500 китоподібних — групи тварин, до якої входять кити, дельфіни та морські свині — живуть у неволі у всьому світі, каже Лорі Маріно, експерт з інтелекту китоподібних та добробуту тварин у неволі. «Я не здивована, виявивши де-небудь китоподібних, що містяться в неволі», — сказала вона в електронному листі.

Доктор Маріно, який також є президентом проєкту «Китовий заповідник», сказав, що китоподібних не можна тримати у неволі.

«Але, якщо це так, ми маємо моральний обов’язок уберегти їх від небезпеки», — сказала вона.

Дельфінарії «НЕМО», які працюють у кількох населених пунктах України, неодноразово стикалися зі звинуваченнями у жорстокому поводженні з тваринами. UAnimals, групи захисту прав тварин, яка евакуювала тисячі тварин після російського вторгнення, цього року опублікувала різкий звіт про дельфінарії.

Ольга Шевганюк, керівник міжнародного відділу групи, заявила, що дельфінарії «необхідно заборонити в Україні просто зараз».

Наталія Гозак, польовий фахівець із порятунку диких тварин Міжнародного фонду захисту тварин, яка працює в Україні, сказала, що хоча порятунок можна було тільки вітати, кити ніколи не мали бути в Харкові, зазначивши, що були ознаки того, що “НЕМО” незаконно отримала деяких тварин із дикої природи.

“Вони ловлять морських ссавців і використовують їх – тренують і використовують для розваги”, – сказала вона. «Це безперечно не нормально».

Оператори об’єктів NEMO відкинули звинувачення у жорстокості.

Хоча частину тюленів, дельфінів та морських левів евакуювали з об’єкта, дельфінарій у Харкові продовжує працювати. Попри те, що повітряна тривога там може тривати понад 16 години на день, тут проводять шоу дельфінів.

Але коли бомбардування міста посилилися, проблеми догляду за білухами ставали надто складними.

Денніс Крістен, старший директор з добробуту та поведінки тварин Акваріума Джорджії, який зустрів китів після того, як їх перевезли з України до Молдови, сказав в інтерв’ю, що це була неймовірно складна евакуація, і рятувальники працювали тижнями, щоб її підготувати.

Крістен і доктор Гарсіа-Паррага заявили, що порятунок був би неможливим, якби у Харкові не жив один із провідних світових експертів з білух.

Цей експерт, Ольга Шпак, відмовилася від своїх досліджень у день вторгнення Росії та переїхала до Харкова, щоб допомагати у війні, працюючи з Assist Ukraine, благодійною організацією, яка допомагає солдатам та мирним жителям на фронті.

З нею зв’язалися телефоном, коли вона їхала східною Україною, і Шпак сказала, що вона знала про важке становище китів у Харкові, коли почалася війна, але оскільки російські війська тиснули на місто, евакуація була неможлива.

Після того, як восени 2022 року росіян вигнали з регіону, і ситуація стабілізувалася, побоювання щодо тварин вщухли.

Оскільки в останні місяці умови погіршилися і плани евакуації набули форми, доктор Гарсіа-Паррага звернувся до Шпак. Вперше вони зустрілися на конференції з білух у Валенсії у 2007 році, але після вторгнення втратили зв’язок. Після відновлення зв’язку Шпак стала центральною контактною особою між українцями та міжнародними експертами.

Крістен сказав, що експерти день і ніч засипали її тисячею питань, і українка Шпак відповіла на всі.

Проблеми почалися з транспортних скриньок України, які не були призначені для білух та були надто малі. Українці вирішили, що кожного разу, коли будуть підіймати ящик із китом, вони зливатимуть воду, а не ризикуватимуть розбити його.

“Українська команда проробила величезну роботу з переміщення тварин з Харкова до Одеси”, – сказав доктор Гарсія-Паррага.

Член океанографічної групи зустрів вантажівку зі скриньками в Одесі, де пройшла критична перевірка.

Як тільки вантажівка перетне кордон із Молдовою, шляху назад вже не буде. Тому, якщо були якісь проблеми із ящиками чи здоров’ям китів, їх треба було виявити в Одесі. Команда дала добро, і кити знову вирушили в дорогу.

У Молдові лікар Гарсія-Паррага та Крістен сіли у вантажівку та поїхали до аеропорту. Оскільки в молдавському аеропорту не було важких кранів, необхідних для перевезення китів, рятувальники орендували спеціальний вантажний літак, оснащений внутрішнім краном.

Складнощі з документами та одночасний проїзд італійського прем’єр-міністра через аеропорт додали дорогоцінних годин до поїздки. Час минав, і команді доводилося постійно стежити за китами та підтримувати температуру води в резервуарах між 22 та 24 градусами за Цельсієм.

Нарешті вони дісталися Валенсії ще до світанку й о 6:30 ранку вже були у своєму новому будинку.

“Ми були дуже зосереджені на тваринах”, – сказав доктор Гарсія-Паррага. Але його так само торкнувся турбота, яку він побачив з боку українців, які допомагали евакуювати китів.

За його словами, навіть переживши власну травму, втративши друзів та близьких, вони все одно виявляють глибоке співчуття до тварин.