Рыбаки обнаружили безжизненное тело белого кита, которое дрейфовало у берегов Ставангера на юго-западе Норвегии, сообщает BILD.

Белуха по кличке Хвалдимир получила широкую известность несколько лет назад как предполагаемый российский кит-шпион. До сих пор неясно, как животное погибло. Внешние повреждения отсутствуют, возраст животного оценивается в 15 лет. Обычно белухи живут от 35 до 50 лет. Его вытащили из воды подъемным краном и грузовиком доставили на судмедэкспертизу.

Впервые этого кита заметили в апреле 2019 года недалеко от Хаммерфеста на севере Норвегии. Он запутался в сетях, рыбак освободил его и заметил на ките ремень и устройства для мониторинга. Поскольку животное также стремилось к контакту с людьми, возникло предположение, что кит дрессирован.

По словам морских биологов, РФ тренирует белух для «проведения военных операций».

Норвежцы дали ему имя «Хвальдимир» — из сочетания слов «кит» (Hval) и «Владимир» — более, чем прямой намек на имя президента РФ.

Экологическая организация OneWhale взяла на себя заботу о животном, регулярно публикуя информацию о его местонахождении.

570-килограммовое млекопитающее плавало у норвежского побережья более трех лет, сообщает ВВС Украина. Не в последнюю очередь рыбу, которую привлекали большие лососевые фермы.

Последний раз Хвальдимира видели живым 22 июля.

Дрессирка морских млекопитающих с военными целями русский альянс начал проводить еще в 1970 годах. В Казачьей бухте в Севастополе создали экспериментальную базу. С 1975 года боевое подразделение морских млекопитающих охраняло Севастопольскую бухту.