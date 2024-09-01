Мёртвого кита, которого РФ использовала для шпионажа, нашли в Норвегии
Рыбаки обнаружили безжизненное тело белого кита, которое дрейфовало у берегов Ставангера на юго-западе Норвегии, сообщает BILD.
Белуха по кличке Хвалдимир получила широкую известность несколько лет назад как предполагаемый российский кит-шпион. До сих пор неясно, как животное погибло. Внешние повреждения отсутствуют, возраст животного оценивается в 15 лет. Обычно белухи живут от 35 до 50 лет. Его вытащили из воды подъемным краном и грузовиком доставили на судмедэкспертизу.
Впервые этого кита заметили в апреле 2019 года недалеко от Хаммерфеста на севере Норвегии. Он запутался в сетях, рыбак освободил его и заметил на ките ремень и устройства для мониторинга. Поскольку животное также стремилось к контакту с людьми, возникло предположение, что кит дрессирован.
По словам морских биологов, РФ тренирует белух для «проведения военных операций».
Норвежцы дали ему имя «Хвальдимир» — из сочетания слов «кит» (Hval) и «Владимир» — более, чем прямой намек на имя президента РФ.
Экологическая организация OneWhale взяла на себя заботу о животном, регулярно публикуя информацию о его местонахождении.
570-килограммовое млекопитающее плавало у норвежского побережья более трех лет, сообщает ВВС Украина. Не в последнюю очередь рыбу, которую привлекали большие лососевые фермы.
Последний раз Хвальдимира видели живым 22 июля.
Дрессирка морских млекопитающих с военными целями русский альянс начал проводить еще в 1970 годах. В Казачьей бухте в Севастополе создали экспериментальную базу. С 1975 года боевое подразделение морских млекопитающих охраняло Севастопольскую бухту.
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- Категории: Мир, Общество; Теги: белуха, белый кит, животное, кит, кит-белуха, Норвегия, Хвальдимир, шпионаж;
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 18:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рыбаки обнаружили безжизненное тело белого кита, которое дрейфовало у берегов Ставангера на юго-западе Норвегии, сообщает BILD.".