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Мертвого кита, якого РФ використала для шпигунства, знайшли у Норвегії

Світ 18:06   01.09.2024
Оксана Якушко
Мертвого кита, якого РФ використала для шпигунства, знайшли у Норвегії

Рибалки виявили неживе тіло білого кита, яке дрейфувало біля берегів Ставангера на південному заході Норвегії, повідомляє BILD.

Білуха на прізвисько Хвалдімір здобула широку популярність кілька років тому як вірогідний російський кит-шпигун. Досі неясно, як тварина загинула. Зовнішні ушкодження відсутні, вік тварини оцінюється у 15 років. Зазвичай білухи живуть від 35 до 50 років. Його витягли з води підйомним краном та вантажівкою доставили на судмедекспертизу.

Вперше цього кита помітили у квітні 2019 року неподалік Хаммерфесту на півночі Норвегії. Він заплутався в мережах, рибалка звільнив його і помітив на киті ремінь та пристрої для моніторингу. Оскільки тварина також прагнула контакту з людьми, виникло припущення, що кит дресований.

За словами морських біологів, РФ тренує білух для проведення військових операцій.

Норвежці дали йому ім’я «Хвальдимір» — із поєднання слів «кит» (Hval) і «Володимир» – більш ніж прямий натяк на ім’я президента РФ.

Екологічна організація OneWhale взяла на себе турботу про тварину, регулярно публікуючи інформацію про її місцеперебування.

570-кілограмовий ссавець плавав біля норвезького узбережжя понад три роки, повідомляє ВВС Україна. Не в останню чергу рибу, яку приваблювали великі лососеві ферми.

Востаннє Хвальдіміра бачили живим 22 липня.

Дресура морських ссавців із військовими цілями Радянський Союз почав проводити ще 1970 роках. У Козачій бухті у Севастополі створили експериментальну базу. З 1975 року бойовий підрозділ морських ссавців охороняв Севастопольську бухту.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 18:06;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рибалки виявили неживе тіло білого кита, яке дрейфувало біля берегів Ставангера на південному заході Норвегії, повідомляє BILD.".