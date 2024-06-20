На Харьковщине появится еще один город: почему это плохо

Комитет Верховной Рады Украины поддержал превращение поселка Слобожанское в Чугуевском районе в город.

Решение переименовать поселок в город Слобожанское депутаты Комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержали 19 июня. Об этом сообщил в facebook нардеп Дмитрий Микиша.

«Теперь ждем голосования в зале Верховной Рады Украины, после которого поселок Слобожанское Чугуевского района Харьковской области официально получит статус города!» — написал он.

Поселок, по данным депутата, отвечает всем законодательным критериям, позволяющим населенному пункту получить статус города. При этом Микиша предупредил жителей Слобожанского, что, став городом, населенный пункт (и громада) потеряет ряд преференций, которые предусмотрены для поселковых громад.

«Бюджет общества потеряет определенную часть средств, что влечет сокращение расходов на другие направления, с соответствующими последствиями», — отметил нардеп.

Он опубликовал полный список вероятных негативных последствий для Слобожанского в случае его превращения в город.

Нардеп предположил, что местных жителей не предупредили о минусах перехода населенного пункта из статуса поселок в статус города. А также — что в дальнейшем кто-то может захотеть манипулировать тем, что «коварное государство (Кабинет Министров, Верховная Рада, отдельный народный депутат — необходимое подчеркнуть) — «все забрало».