На Харківщині з’явиться ще одне місто: чому це погано

Комітет Верховної Ради України підтримав перетворення селища Слобожанське в Чугуївському районі на місто.

Рішення перейменувати селище на місто Слобожанське депутати Комітету з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримали 19 червня. Про це повідомив у фейсбуці нардеп Дмитро Микиша.

“Тепер чекаємо на голосування у залі Верховної Ради України, після якого селище Слобожанське Чугуївського району Харківської області офіційно отримає статус міста!” – написав він.

Селище, за даними депутата, відповідає всім законодавчим критеріям, що дозволяють населеному пункту набути статусу міста. При цьому Микиша попередив мешканців Слобожанського, що, ставши містом, населений пункт (і громада) втратить низку преференцій, які передбачені для селищних громад.

” Бюджет громади втратить певну частину коштів, що тягне за собою скорочення видатків на інші напрямки, з відповідними наслідками”, – зазначив нардеп.

Він опублікував повний список ймовірних негативних наслідків для Слобожанського в разі його перетворення на місто.

Нардеп припустив, що місцевих жителів не попередили про мінуси переходу населеного пункту зі статусу селища до статусу міста. А також – що надалі хтось може захотіти маніпулювати тим, що “підступна держава (Кабінет Міністрів, Верховна Рада, окремий народний депутат – необхідне підкреслити) – “все забрало”.