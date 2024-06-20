В пятницу погода в Харькове и области наладится: прогноз на 21 июня

В пятницу, 21 июня, на Харьковщине — переменная облачность. В Харькове без осадков, по области ночью местами возможны небольшие кратковременные дожди с грозой.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 13 до 15 градусов, днем — 24 — 26, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 12 до 17 градусов, днем — 23 — 28 градусов.

Ветер северо-западный — 7 — 12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.