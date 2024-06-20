У п’ятницю погода в Харкові та області налагодиться: прогноз на 21 червня

У п’ятницю, 21 червня, на Харківщині – мінлива хмарність. У Харкові без опадів, по області вночі місцями можливі невеликі короткочасні дощі з грозою.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 13 до 15 градусів, удень – 24 – 26, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 12 до 17 градусів, вдень – 23 – 28 градусів.

Вітер північно-західний – 7 – 12 м/с, місцями пориви до 15 – 20 м/с.