У п’ятницю погода в Харкові та області налагодиться: прогноз на 21 червня
Фото: Василь Голосний
У п’ятницю, 21 червня, на Харківщині – мінлива хмарність. У Харкові без опадів, по області вночі місцями можливі невеликі короткочасні дощі з грозою.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 13 до 15 градусів, удень – 24 – 26, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 12 до 17 градусів, вдень – 23 – 28 градусів.
Вітер північно-західний – 7 – 12 м/с, місцями пориви до 15 – 20 м/с.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: погода, прогноз, Харків;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 21 червня, на Харківщині – мінлива хмарність. У Харкові без опадів, по області вночі місцями можливі невеликі короткочасні дощі з грозою".