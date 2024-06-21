Совет ЕС определил дату для старта переговоров о вступлении для Украины — СМИ
Совет Евросоюза одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы, сообщила председательствующая в Совете ЕС Бельгия 21 июня, передает Радио Свободы.
«Совет ЕС принял общие позиции Евросоюза, включая переговорные рамки, для переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой. Это открывает путь к началу переговоров 25 июня в Люксембурге», – говорится в сообщении бельгийского председательства в соцсети Х.
Межправительственная конференция с Украиной начнется в 15.30.
14 июня стало известно, что Венгрия перестала блокировать согласование так называемой рамки для переговоров по вступлению Украины в Европейский союз.
Председательство Бельгии в Совете Евросоюза тогда сообщило, что послы стран ЕС «в целом пришли к согласию» относительно рамок для переговоров о вступлении Украины и Евросоюза и бельгийское председательство созовет первые межправительственные конференции на 25 июня.
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 15:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Совет Евросоюза одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы, сообщила председательствующая в Совете ЕС Бельгия 21 июня, передает Радио Свободы.".