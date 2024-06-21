Рада ЄС визначила дату для старту переговорів про вступ для України – СМИ

Рада Євросоюзу схвалила переговорні рамки для України та Молдови, повідомила Бельгія, яка головує в Раді ЄС 21 червня, передає Радіо Свободи.

«Рада ЄС ухвалила загальні позиції Євросоюзу, включно з переговорними рамками, для переговорів про вступ з Україною і Молдовою. Це відкриває шлях до початку переговорів 25 червня в Люксембурзі»,, – йдеться у повідомленні бельгійського головування у соцмережі Х.

Міжурядова конференція з Україною розпочнеться о 15:30, із Молдовою – о 18:00 за місцевим часом.

14 червня стало відомо, що Угорщина припинила блокувати погодження так званої рамки для переговорів щодо вступу України в Європейський союз.

Головування Бельгії в Раді Євросоюзу тоді повідомило, що посли країн ЄС «загалом дійшли згоди» щодо рамок для переговорів про вступ України і Євросоюзу і бельгійське головування скличе перші міжурядові конференції на 25 червня.