Теплая и солнечная суббота ожидает харьковчан: прогноз погоды на 22 июня

В субботу, 22 июня, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 12 до 14 градусов, днем — 26 — 28, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 10 до 15 градусов, днем — 24 — 29.

Ветер северо-западный — 5 — 10 м/с.