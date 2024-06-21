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Теплая и солнечная суббота ожидает харьковчан: прогноз погоды на 22 июня

Общество 21:01   21.06.2024
Елена Нагорная
Теплая и солнечная суббота ожидает харьковчан: прогноз погоды на 22 июня Фото: Василий Голосный

В субботу, 22 июня, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 12 до 14 градусов, днем — 26 — 28, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 10 до 15 градусов, днем — 24 — 29.

Ветер северо-западный — 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 21:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 22 июня, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.".