Тепла і сонячна субота очікує на харків’ян: прогноз погоди на 22 червня

У суботу, 22 червня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 12 до 14 градусів, удень – 26 – 28, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 10 до 15 градусів, удень – 24 – 29.

Вітер північно-західний – 5 – 10 м/с.