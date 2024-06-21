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Тепла і сонячна субота очікує на харків’ян: прогноз погоди на 22 червня

Суспільство 21:01   21.06.2024
Олена Нагорна
Тепла і сонячна субота очікує на харків’ян: прогноз погоди на 22 червня Фото: Василь Голосний

У суботу, 22 червня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 12 до 14 градусів, удень – 26 – 28, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 10 до 15 градусів, удень – 24 – 29.

Вітер північно-західний – 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 21:01;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 22 червня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів".