В Харькове мужчина бросился с ножом на родного брата: что произошло
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители задержали в Харькове мужчину, который бросился с ножом на родного брата.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, событие произошло в Индустриальном районе. 19 июня около 00:10 к правоохранителям обратился врач «скорой» и сообщил о госпитализации 53-летнего мужчины с ножевыми ранениями.
Полицейские установили личность нападающего. Им оказался 52-летний родной брат потерпевшего.
Выяснилось, что между мужчинами на бытовой почве возник конфликт, в результате которого злоумышленник схватил нож и нанес телесные повреждения родному брату.
Фигуранта задержали, ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 12:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали в Харькове мужчину, который бросился с ножом на родного брата.".