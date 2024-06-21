В Харькове мужчина бросился с ножом на родного брата: что произошло

Правоохранители задержали в Харькове мужчину, который бросился с ножом на родного брата.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, событие произошло в Индустриальном районе. 19 июня около 00:10 к правоохранителям обратился врач «скорой» и сообщил о госпитализации 53-летнего мужчины с ножевыми ранениями.

Полицейские установили личность нападающего. Им оказался 52-летний родной брат потерпевшего.

Выяснилось, что между мужчинами на бытовой почве возник конфликт, в результате которого злоумышленник схватил нож и нанес телесные повреждения родному брату.

Фигуранта задержали, ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.