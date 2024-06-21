У Харкові чоловік кинувся з ножем на рідного брата: що сталося

Правоохоронці затримали у Харкові чоловіка, який кинувся з ножем на рідного брата.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, подія сталась в Індустріальному районі. 19 червня близько 00:10 до правоохоронців звернувся лікар «швидкої» та повідомив про госпіталізацію 53-річного чоловіка із ножовими пораненнями.

Поліцейські встановили особу нападника. Ним виявився 52-річний рідний брат потерпілого.

З’ясувалося, що між чоловіками на побутовому ґрунті виник конфлікт, в результаті якого зловмисник схопив ніж та наніс тілесні ушкодження рідному братові.

Фігуранта затримали, йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Чоловіку загрожує до 8 років тюрми.