У Харкові чоловік кинувся з ножем на рідного брата: що сталося
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці затримали у Харкові чоловіка, який кинувся з ножем на рідного брата.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, подія сталась в Індустріальному районі. 19 червня близько 00:10 до правоохоронців звернувся лікар «швидкої» та повідомив про госпіталізацію 53-річного чоловіка із ножовими пораненнями.
Поліцейські встановили особу нападника. Ним виявився 52-річний рідний брат потерпілого.
З’ясувалося, що між чоловіками на побутовому ґрунті виник конфлікт, в результаті якого зловмисник схопив ніж та наніс тілесні ушкодження рідному братові.
Фігуранта затримали, йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Чоловіку загрожує до 8 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 12:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали у Харкові чоловіка, який кинувся з ножем на рідного брата.".